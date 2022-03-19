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Kan donduran cinayette 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kan donduran cinayette 3 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 61 yaşında yumurta ticareti yapan Yunus Şahin'in tabancayla öldürüldükten sonra cesedinin yakılıp ardından da gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 61 yaşında yumurta ticareti yapan Yunus Şahin'in tabancayla öldürüldükten sonra cesedinin yakılıp ardından da gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Şahin'in cesedinin Turgutlu'nun Sarıbey Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada yakıldıktan sonra gömüldüğünün tespit edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Şahin'in otomobilini kullandığı belirlenen Ö.G.'yi (31) gözaltına aldı. Ö.G'nin emniyetteki ifadesinin ardından, ağabeyi A.G. (34) ile kuzeni M.Y. (37) de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Dün Sarıbey Mahallesinde 61 yaşındaki Yunus Şahin'in tabancayla öldürüldükten sonra yakılıp ardından da gömülmüş halde cesedi bulunmuş, olayla ilgili yakalanan şüpheli, Ö.G. alkol aldıktan sonra tartıştıkları Şahin'i tabancayla öldürdüğünü ve Sarıbey Mahallesi'ndeki bir tarlada cesedi yakıp, gömdüğünü itiraf etmişti. - MANİSA

Kan donduran cinayette 3 gözaltı

Kan donduran cinayette 3 gözaltı

Kan donduran cinayette 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yunus Şahin, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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