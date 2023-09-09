Kamyonun cenaze merasimi alanına daldığı kaza yerinden ilk görüntüler

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Ölü ve yaralıların olduğu kazada olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde kamyonun otomobilleri kağıt gibi ezdiği görülüyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

BİRÇOK KİŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kamyonun altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler;