Kamyonun Altına Kalmaktan Son Anda Kurtulan Genç Kızın O Anları Kamerada

Kamyonun altına kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada

Korkulu anlara neden olan kaza sonrasında önce panik yaşayan sonra sakinleşen genç kız, kamyon sürücüsüne 'size çok bağırdım özür dilerim' demesi dikkat çekti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde geri gelen kamyonun çarptığı motosikletli genç kız son anda kendini kurtardı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Tufan Paşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Adnan Menderes parkı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Caddeden giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 MB 1677 plakalı kamyon, bir anda durup geri geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada kamyon, arkadan gelen genç bir kızın kullandığı motosiklete çarptı. Çevredekiler sürücüyü uyarırken motosiklet devrildi, genç kız da son anda kendini atarak kurtardı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korkulu anlara neden olan kaza sonrasında önce panik yaşayıp tepki gösteren sonra da sakinleşen genç kız, kamyon sürücüsüne 'Size çok bağırdım özür dilerim demesi' dikkat çekti.