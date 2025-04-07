Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada: 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Baki Gınık idaresindeki 06 CHS 258 plakalı otomobile Organize sanayi bölgesinde aynı istikamette seyir halinde olan Menderes Karaçil idaresindeki 19 SB 512 plakalı kamyon çarptı. Kazanın etkisiyle araç sürücüsü Baki Gınık ile araçta yolcu olarak bulunan Yasin Karaoğlu ve Erol Öztemel ağır yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza'da araç içerisinde sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.