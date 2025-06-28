Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
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Kamyonette kahreden görüntü
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Zonguldak'ta serinlemek için suya giren üniversite öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan genç, kamyonetle ana yola taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta serinlemek için suya giren üniversite öğrencisi, boğulma tehlikesi geçirdi. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan genç için çevredekiler seferber oldu.

KAMYONETLE ANA YOLA TAŞINDI

Ambulansın olay yerine ulaşamaması üzerine genç, kamyonetle ana yola taşındı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan üniversitelinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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