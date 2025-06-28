Kamyonette kahreden görüntü

Zonguldak'ta serinlemek için suya giren üniversite öğrencisi, boğulma tehlikesi geçirdi. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan genç için çevredekiler seferber oldu.

KAMYONETLE ANA YOLA TAŞINDI

Ambulansın olay yerine ulaşamaması üzerine genç, kamyonetle ana yola taşındı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan üniversitelinin durumunun ağır olduğu belirtildi.