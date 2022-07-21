Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce böyle kaçtı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kamyonetle gelen 3 şüpheli park halindeki otomobili çalmaya çalıştı. O esnada başka bir otomobilden inen vatandaşları gören şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin otomobili çalmaya çalıştıkları anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi 406 Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetle gelen şüpheliler sokakta park halindeki otomobilin yanında durdu. Daha sonra kamyonetten inen 2 şüpheli otomobilin camını kırmaya çalıştı. Diğer şüpheli ona gözcülük yaparken kamyonette ki şüpheli direksiyonda hazırda bekledi. Yüzlerinde kar maskesi ellerinde eldiven olan şüpheliler yaklaşık 20 saniyede otomobilin kapısını açtı. Daha sonra şüphelilerden biri otomobilin içine girerken diğer şüpheli dışarda onu bekledi. O esnada başka bir araç içinde arkadaşlarıyla oturan kişiler araçtan indi. Hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler otomobilden inen vatandaşları görünce kamyonetlerine binerek hızla olay yerinden uzaklaştılar. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyonetle otomobil çalmaya geldiler

Yüzlerinde kar maskesi ellerinde eldiven olan 3 şüpheli park halindeki otomobili çalmak için kamyonetle geldiler. Şüpheliler otomobili çalmaya çalışırken üst sokakta başka bir otomobil içinde oturan vatandaşlar müdahale etmeye korkup cep telefonu ile olay anını kayda aldı. Daha sonra olay karşısında dayanamayan vatandaşlar otomobilden indi. Vatandaşları gören şüpheliler korkup otomobili de bırakıp kamyonetlerine binerek hızla olay yerinden kaçtı.

"Bizi görünce kaçtılar"

Hırsızlık girişimi gören ve cep telefonu ile video kaydına alan Emir Toprak, " Biz arkadaşlarla arabanın içinde oturuyorduk. Bir şeyler içiyorduk. 23.30 sıralarıydı. Bunlarda arabayı soyuyordu. Bizde ellerinde metal var diye müdahale etmedik. Zaten videolarda belli oluyor. Kimsenin de müdahale etmesini önermiyorum. Zaten ellerinde kesici delici aletler vardı. Bizde arabadan indik. Bizi görünce kaçtılar zaten. Sonradan polislerde arka sokaktaydılar. Hemen geldiler. Ama kaçmışlardı. Arabayı çalamadılar. 2 kişilerdi. Birde kendi araçlarını kamyonetlerini kullanan biri vardı büyük ihtimalle 3 kişilerdi. Camlarını falan patlattılar. Direk Arabayı çalmaya çalıyorlardı ama çalamadılar. Bizi görünce kaçtılar" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.