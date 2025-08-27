Kamyonetin Çarptığı Sürüde 37 Koyun Telef Oldu

Kamyonetin Çarptığı Sürüde 37 Koyun Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde bir kamyonetin çarptığı 37 koyun telef oldu. Kaza, Erciş-Van kara yolunda sabaha karşı gerçekleşti. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği normale döndürdü.

Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetin çarptığı sürüdeki 37 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Erciş-Van kara yolundaki şeker fabrikası civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen briket yüklü kamyonet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 37 koyun telef oldu. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Tek şeritten sağlanan trafik, telef olan koyunlar ve kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN heyecanlandırdı! Erdoğan öncesi ilk ipucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.