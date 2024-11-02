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Kamyonetin Arkasına Asılan Gençler, Ölümle Dans Ediyor

Kamyonetin Arkasına Asılan Gençler, Ölümle Dans Ediyor
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir grup genç kamyonetin arkasına asılarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, bu cesaret çığlığa dönüştü.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde kamyonetin arkasına asılarak seyahat eden gençler, ölüme davetiye çıkardı.

Olay, 35'lik yol üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin arkasına asılan duyarsız gençlerin tehlikeli yolculuğu, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza tehlikesini umursamayan gençlerin pişkin halleri görenleri hayrete düşürürken, o anlar yürekleri ağızlara getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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