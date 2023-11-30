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Kamyonetin açılan kapağı kadının başına çarptı, sürücü kaçtı

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Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı yolda yürüyen bir kadının başına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı yolda yürüyen Leyla Umutlu'nun (42) başına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki üstün Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan bir kamyonetin arka demir kapağı açıldı. Açılan kapak bu sırada ailesiyle birlikte sokakta yürüyen Leyla Umutlu'nun başına çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılırken plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozan Güvenlik Adana Trafik Kazaları 3. Sayfa Haberler

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