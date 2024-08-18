Kamyonete çarpan motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamyonete çarpan motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı
Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Örnek Mahallesi Atatürk caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Mustafa Süleyman Enhoş'un kullandığı 07 APL 873 plakalı kamyonetin sol arka tampon kısmına Atatürk Caddesine çıkmakta olan Esma Gözükara'nın kullandığı 07 BGD 428 plakalı motorlu bisiklet çarptı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Esma Gözükara'nın yardımına ilk olarak çarptığı kamyonetin sürücüsü Mustafa Süleyman Enhoş koştu. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.