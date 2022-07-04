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Kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü

Burdur'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler araç içerisinde sıkıştı.

Burdur'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler araç içerisinde sıkıştı. İki sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ağlasun ilçesi Taşkapı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlasun istikametinden Burdur istikametine giden Gökhan Altaş yönetimindeki 15 NS 505 plakalı tır ile karşı yönden gelen Ferhat Çağlayan yönetimindeki 03 FY 549 kamyonet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Burdur itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tır ve kamyonet sürücüleri itfaiye ekipleri tarafından kabinlerin kesilmesiyle kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu araç şoförleri bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle Ağlasun ilçesi yolu trafiğe kapanırken, yaralı sürücüler Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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