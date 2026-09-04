Haberler

Bursa'da Kamyonet Tadilattaki Akaryakıt İstasyonuna Uçtu

Bursa'da Kamyonet Tadilattaki Akaryakıt İstasyonuna Uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak tadilatta olan bir akaryakıt istasyonuna uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hem kamyonette hem de istasyonda maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet, tadilatta olan akaryakıt istasyonuna uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette ve istasyonda maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, tadilat nedeniyle faaliyet göstermeyen benzinliğe uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı

Yok böyle operasyon! Aracın içindekini öğrenen kulaklarına inanamıyor
Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize kurtuluş

Felaketin ardından gelen mucize! Tam 9 gün sonra bulundular
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

İhmal pahalıya patladı! Ünlü döner zincirine ceza
Adli Tıp raporu geldi! İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni

İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! 'Heimlich' diyerek yardım istedi

Polisten hayat kurtaran müdahale! Bu kelimeyi söyleyerek yardım istedi
Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık tamamen yasak