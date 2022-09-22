Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Milas - Bodrum karayolu Karakaya Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Milas'a doğru seyreden Güray Güder'in kontrolündeki 48 LS 273 plakalı kamyonet, Burak T. idaresindeki aynı yönde seyreden 48 AIV 983 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta kontrolden çıkarak, yolun sağ tarafında bulunan yağmur suyu kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Güray Güder, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır şoförü Burak T.'nin tedavisi ise devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Bodrum - Milas karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik güçleri başka kazanın meydana gelmemesi için tedbirler alırken, trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oktay Çayırlı - 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title