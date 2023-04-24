Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Kamer Ağri idaresindeki 01 AGV 859 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Belören Beldesi Kavşağında karşı şeride geçti.

Kamyonet, burada Ömer Güleç idaresindeki 02 ACJ 534 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Kamer Ağri, Ömer Güleç ile araçlarda bulunan Nedim Çalar, Osman Bilir, Basri Doğan, Ali Doğan ve Mehmet Emin Ünal yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı ve Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumları ağır olan Basri Doğan, Ali Doğan ve Mehmet Emin Ünal ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN