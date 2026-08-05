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Orhangazi Tüneli'nde Feci Kaza: Tır Kamyona Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Orhangazi Tüneli'nde Feci Kaza: Tır Kamyona Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı
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Bursa’da otobanda önünde seyreden kamyona arkadan çarpan tırın kupası dorseden ayrıldı.

Bursa'da otobanda önünde seyreden kamyona arkadan çarpan tırın kupası dorseden ayrıldı. Feci kazada, tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Gebze-İzmir-Orhangazi otoyolu Orhangazi Tüneli'nin içinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonrası tırın kupası hurdaya dönerken, sürücü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre tek şeritten akan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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