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Kamyona arkadaş çarpan kargo tırının şoförü hayatını kaybetti

Kamyona arkadaş çarpan kargo tırının şoförü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kamyona arkadaş çarpan kargo tırının şoförü hayatını kaybettiKOCAELİ Kuzey Marmara Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan kargo tırının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyona arkadaş çarpan kargo tırının şoförü hayatını kaybetti

KOCAELİ Kuzey Marmara Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan kargo tırının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Marmara Kocaeli geçişi Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alişan Dayar idaresindeki kargo tırı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki kamyona çarptı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabilirken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Alişan Dayar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - 3. Sayfa

Kocaeli Marmara Alişan 3. Sayfa Haberler

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