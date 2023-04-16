Kamyona arkadan çarpıp sıkışan sürücü için can pazarı kuruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önünde hareket halindeki kamyona arkadan çarpan kapalı kasa kamyonet sürücüsü hurdaya dönen araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören AFAD gönüllüsü 2 gencin ilk müdahaleyi yaptığı ve uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden çıkarılabilen sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Cumali Akdemir'in kullandığı 07 BET 913 plakalı kamyona, aynı istikamette gitmekte olan Abdülkadir Çelik'in kullandığı 07 ADL 124 plakalı kapalı kasa kamyonet arkadan çarptı.

AFAD gönüllüsü gençlerden ilk yardım

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonet içerisinde sıkışan araç sürücüsünün yardımına ilk olarak kazayı gören ve AFAD gönüllüsü olduğu belirlenen 2 genç koştu. Hatay depreminde gönüllü olarak görev alan ve enkazdan birçok kişinin çıkarılmasına vesile olan 2 genç, 112 ihbar hattını da aradıktan sonra yaralı sürücüyü araçtan çıkarmak için çaba harcadı. 112 Sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, jandarma ve trafik ekiplerinin gelmesinin ardından araç sürücüsünün çıkarılması için çalışma başlatıldı. Uzun süre çalışmalar sonucunda araç sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunan araç sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki Abdülkadir Çelik, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Abdülkadir Çelik'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, Adli tabip ve Jandarma Olay yeri inceleme ekibinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayı görür görmez yardıma koşan genç "Ben arkadaşımla birlikte AFAD gönüllüsüyüz. Deprem sonrası bölgede çalışmalara katıldık. Kaza bizim gözümüzün önünde meydana geldi. Hemen aracımızı yolun sağına çekip yardıma geldik. Arkadaşın durumu kötü. İnşallah yaşar" diye konuştu. - ANTALYA