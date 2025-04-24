Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesi Soğuksu kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Soğuksu kavşağında meydana geldi. Kavşak üzerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.