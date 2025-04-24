Almanya'dan 'Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği' iddiasına yalanlama

Türkiye'ye "Eurofighter" satılmayacak mı? Almanya son noktayı koydu
İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi

Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesi Soğuksu kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Soğuksu kavşağında meydana geldi. Kavşak üzerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER DEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.