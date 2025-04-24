Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesi Soğuksu kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Soğuksu kavşağında meydana geldi. Kavşak üzerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER DEMİR - 3.Sayfa