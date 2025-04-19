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Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si çocuk.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Saraycık mevkisinde saat 15. 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı.

Meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine 2 ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla sevk edildikleri Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN KALYONCU - 3.Sayfa
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