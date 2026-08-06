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Malatya'da kamyon eve girdi: Sürücü yaralandı

Malatya'da kamyon eve girdi: Sürücü yaralandı
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Malatya’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede hafriyat taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkılırken kamyon kısmen yapının içerisine girdi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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