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Kamyon, Duran Otomobile Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

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İstanbul Küçükçekmece'de Basın Ekspres yolunda bir kamyon, arıza yaparak duran otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de Basın Ekspres yolunda bir kamyon, arıza yaparak duran otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Basın Ekspres yolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Nur İbri idaresindeki 34 US 3292 plakalı otomobil hararet yaparak durdu. Bir süre durduktan sonra hareket eden otomobil, arkadan gelen Necati Çelikkaya yönetimindeki 34 LL 681 plakalı kamyonun çarpmasıyla savruldu. Kazada otomobil sürücüsü İrem Nur İbri yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan yaralının tedavisine devam ediliyor.

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten verilen trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kazayı anlatan kamyon sürücüsü Necati Çelikkaya, "Otomobil hararet yapmış durmuş. Hareket edince aniden önüme çıktı, freni tuttum ama yetmedi ve çarptım. Sürücünün yüzüne cam falan gelmiş, yaralıydı. Bende bir şey yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Basın Ekspres Yolu Küçükçekmece İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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