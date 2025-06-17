Kamyon Dereye Uçtu: Sürücü Yaralandı
Artvin'in Murgul ilçesinde bir kamyon, park etmeye çalışırken kontrolden çıkarak dereye düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Artvin'in Murgul ilçesinde kontrolden çıkan kamyon dereye uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Artvin'in Murgul ilçesinde bir kamyon, araç yıkama tesisine park etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak tesisin arka kısmındaki dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı. O anlar ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Murgul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa