Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı

15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

Yıllardır gözlerden uzaktı! Ünlü oyuncu son durumunu anlattı
Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı

Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı
Şehidimize ettiği hakaretler infial yaratan şüpheli tutuklandı

Suçu çok ağırdı, gereği yapıldı: Hak ettiği yere gönderildi

Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

İki ele sığmayan dev hasat! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir

Tepkiler sonrası beklenen oldu! Radikal kararlar çıkabilir
Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından bir istifa daha

Metin Öztürk'ün ardından o da görevini bıraktı
Murillo puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı

Puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı