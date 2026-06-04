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'Kamu görevlisi' yalanıyla yaşlı kadını 1 milyon lira dolandırdı

'Kamu görevlisi' yalanıyla yaşlı kadını 1 milyon lira dolandırdı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, 67 yaşındaki Ş.Ç.'den 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Jandarma operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 'kamu görevlisi' yalanıyla yaşlı kadının 1 milyon liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcı, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Ş.Ç., 1 Haziran'da telefonla arayan ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişinin hedefi oldu. Şüpheli, terör örgütü mensuplarıyla bağlantısı bulunduğunu öne sürdüğü vatandaştan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Olayın ardından savcılık koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri, şüphelinin T.A. (19) olduğunu belirledi. Şüpheli, kent merkezinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 150 lira nakit para, 9 adet altın bilezik, 1 çift altın küpe, 1 adet tektaş yüzük, 1 adet altın alyans, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın kolye ucu, 1 adet tablet bilgisayar ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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