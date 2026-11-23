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Bartın'da motosikleti ile seyir halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Gedik için çalıştığı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasına son kez, tabutta içerisinde getirildi.

Bartın Çevre Yolu'nda eski hastane istikametinden Amasra yönüne motosikleti ile seyir eden Hasan Hüseyin Gedik 218. Cadde'de geçirdiği kalp krizi sonucu, kontrolün kaybolması sonucu yoldan çıkarak, refüjde bulunan tel örgülere çarpmış ve yola savrulmuştu. Hastanede hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Gedik, görev yaptığı Tarım İl Müdürlüğü'ne son kez getirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve Çayır-Mera Şubesi'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Gedik, bugün çalıştığı kurum önüne tabut ile getirildi.

Gedik, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen törene Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, il protokolü, kurum personeli ve yakınları katıldı.

Ziraat Mühendisi Hasan Hüseyin Gedik'in cenazesi memleketi Çorum Merkez Büyük Palabıyık köyünde yarın öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı