Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kalp krizi sonucunu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olan Jandarma uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu (26), 16 Mayıs 2023 tarihinde komutanlığa ait misafirhanede konaklarken bir anda fenalaştı. Fenalaşan Kantaroğlu için 112 ihbar hattına ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine sağlık ekipleri adrese giderek Kantaroğlu'na ilk müdahalede bulundular. İlk müdahale de kalp krizi geçirdiği belirlenen Kantaroğlu, ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kantaroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş için bugün Rize İl Jandarma Komutanlığında veda töreni yapıldı. Veda töreninde taziyeleri kabul eden baba Abdullah Kantaroğlu ve Anne Hamiyet Kantaroğlu gözyaşları içerisinde iken Uzman Çavuş'un 3 kardeşi de annelerini teselli etti. Törenin ardından Kantaroğlu'nun cenaze namazı kılınması için Pazar Sahil Camii'nde kılınan namazın ardından Pazar Belediyesine ait Mezarlığa defnedildi.

Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize İl Emniyet Müdürü Nuretttin Gökduman, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Siyasi parti temsilcileri ve Uzman Çavuş'un yakınları katıldı.