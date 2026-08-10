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Kayseri'de Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı

Kayseri'de Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde çay bahçesine giderken aniden fenalaşıp yere yığılan bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen şahıs tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçirerek yere yığılan vatandaşı kurtarmak için sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

Edinilen bilgiye göre ilçe meydanında bulunan çay bahçesine doğru ilerleyen bir kişi, aniden fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şahıs, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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