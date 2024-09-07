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Kalp krizi geçiren traktör sürücüsü hayatını kaybetti

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Çorum'un Alaca İlçesi'nde, traktör kullanırken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Alaca'ya bağlı Büyükcamili köyünde meydana geldi. Sürücü traktörden düşerken, traktör devrildi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kalp krizi geçiren traktör sürücüsü hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde, traktör kullanırken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alaca'ya bağlı Büyükcamili köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait 19 EP 357 plakalı traktör ile Alaca'ya giden Hüseyin Ayhan (67), İlçede işlerini bitirdikten sonra köye dönmek üzere yola çıktı. Köy girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hüseyin Ayhan, traktörden düşerken kontrolden çıkan traktör ise devrildi. Kazayı gören köylüler 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Yapılan ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın olay sırasında hayatını kaybettiği belirlendi. Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği tahmin edilen Hüseyin Ayhan'ın cesedi otopsi yapılanmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Kalp Krizi Jandarma 3-sayfa Güncel trafik Yaşam Alaca Çorum

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