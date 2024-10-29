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Kalp Krizi Geçiren Orman Muhafaza Memuru Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçiren Orman Muhafaza Memuru Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görevli 56 yaşındaki Orman Muhafaza Memuru Ahmet Ercan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Mesai arkadaşları tarafından durumunun fark edilmesiyle polis ekiplerine haber verildi. Ercan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve daha sonra İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Orman İşletme Şefliğinde görevli 56 yaşındaki Orman Muhafaza Memuru Ahmet Ercan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Orman Muhafaza Memuru Ahmet Ercan'a telefonla ulaşamayan mesai arkadaşları kaldığı Orman İşletme Şefliği lojmana gitti. Ercan'ın kilitli kapıyı açmaması üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri kilitli kapıyı açıp lojmana girdiklerinde Orman Muhafaza Memuru Ahmet Ercan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Ahmet Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Ercan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ercan'ın cenazesi daha sonra memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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