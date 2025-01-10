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Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Sevk Edildi

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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde kalp krizi tanısı konulan 37 yaşındaki hasta, helikopter ambulans ile Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yetkililer, zamanında hava ambulansı sevklerinin hastaların hayatta kalma şansını artırdığını belirtti.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde kalp krizi tanısı konulan hasta, helikopter ambulansla Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde kalp krizi tanısı konulan M.E.'nin (37), hızlı bir şekilde ileri tedaviye alınabilmesi için Çanakkale 112 Komuta Kontrol Merkezi harekete geçerek Çanakkale'den havalanan helikopter ambulans, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport alanına sorunsuz bir iniş yaptı. Burada bekleyen 112 ekipleri, hastayı koroner yoğun bakım ünitesine naklederek acil müdahale sürecini başlattı.

Yetkililer, bu tür vakalarda zamanında yapılan hava ambulansı sevklerinin hastaların hayatta kalma şansını büyük ölçüde artırdığına dikkat çekerek, sistemin hayati önemine vurgu yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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