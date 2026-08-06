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Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Y.K., Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'daki bir hastaneye sevk edildi. Tedavisi Malatya'da sürüyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 60 yaşındaki Y.K. ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede hastaneye ulaşan hava ambulansına alınan hasta, sağlık ekiplerinin gözetiminde Malatya'daki hastaneye sevk edildi.

Kalp krizi nedeniyle sevki gerçekleştirilen hastanın tedavisinin Malatya'da devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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