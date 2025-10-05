Haberler

Kalp Krizi Geçiren Astsubay Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçiren Astsubay Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda görevli 33 yaşındaki Astsubay Çavuş Ahmet Aygün, Ankara'ya atanmasının ardından gittiği babaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Van'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda görevli olan ve Ankara'ya ataması yapılan Astsubay Çavuş Ahmet Aygün, babaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Güdül ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda görevli olan ve Ankara'ya ataması yapılan 13 yıllık Astsubay Çavuş Ahmet Aygün (33), ziyarete gittiği babaevinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aygün, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Güdül Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Astsubay Çavuş Aygün kurtarılamadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
Nepal'de şiddetli yağışlar 47 can aldı

Şiddetli yağışlar can aldı: 47 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.