Deprem Konutlarında Asılsız Patlama İhbarı

Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının birinde kalorifer kazanının patladığı yönündeki ihbar, ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki deprem konutlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne binanın kalorifer kazanın patladığı yönündeki ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, binanın kazan dairesinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde kalorifer kazanının patlamadığı, binada herhangi bir yangın veya olumsuzluk bulunmadığı belirlendi. İhbarın asılsız olduğu anlaşılırken, ekipler bölgede gerekli kontrolleri gerçekleştirip ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı