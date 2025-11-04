Haberler

Kalmaegi Tayfunu Filipinler'i Vurdu: 2 Ölü ve Büyük Hasar

Kalmaegi Tayfunu Filipinler'i Vurdu: 2 Ölü ve Büyük Hasar
Güncelleme:
Filipinler'in orta kesimlerinde etkili olan Kalmaegi Tayfunu, 2 kişinin ölümüne ve on binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden oldu. Cebu eyaletinde birçok ev ve araç sular altında kaldı, elektrik hatları ve ağaçlar devrildi. Ayrıca, 100'e yakın uçuş iptal edildi. Bilim insanları, iklim değişikliğinin fırtınaların sıklığını artırdığına dikkat çekiyor.

Filipinler'in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu'nda 2 kişi hayatını kaybetti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu etkili oldu. Visayas bölgesi, Luzon ve Mindanao'da on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi, 2 kişi hayatını kaybetti. Cebu eyaletinde evler ve araçlar sular altında kaldı. Elektrik hatları ve ağaçlar tayfunun şiddetiyle devrildi. Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi, yaklaşık 100 uçuşun iptal edildiğini belirtti. Tayfunun, perşembe günü Vietnam'ın orta kesimlerine ulaşması bekleniyor.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle fırtınaların daha sık ve daha güçlü hale geldiği konusunda uyarı yapıyor. - BOHOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
