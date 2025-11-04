Kalmaegi Tayfunu Filipinler'de 26 Can Aldı

Filipinler'in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi'nden (OCD) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi. Ölümlerin çoğunun boğulma sonucu yaşandığı aktarıldı. Can kayıplarının 21'inin Cebu'da kayda geçtiği belirtildi. Cebu Valisi Pamela Baricuatro yaptığı açıklamada, "Cebu'daki durum gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir şey. Rüzgarların tehlikeli olacağını tahmin ediyorduk ama halkımızı asıl riske atan su. Sel suları gerçekten yıkıcı" ifadelerini kullandı.

Cebu eyaletinde yerleşim yeri sular altında kalırken, bölge sakinleri çatılara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Araçlar ise sular altında kalan sokaklarda sürüklendi.

Tayfunun perşembe günü Vietnam'ın orta kesimlerine ulaşması bekleniyor.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle fırtınaların daha sık ve daha güçlü hale geldiği konusunda uyarı yapıyor. - BOHOL