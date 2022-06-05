Metrelerce yükseklikten ok gibi yere çakılan kalıp ustası, olay yerinde hayatını kaybetti - Haberler

Metrelerce yükseklikten ok gibi yere çakılan kalıp ustası, olay yerinde hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen 58 yaşındaki kalıp ustası feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler şahsın cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı.
Kayseri'nin Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Kümeevler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Osman K. (58), iskeleden aşağı düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Osman K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Osman K.'nın mesai arkadaşları üzüntü içerisinde çalışmaları izledi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
İncelemelerin ardından Osman K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa