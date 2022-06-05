Metrelerce yükseklikten ok gibi yere çakılan kalıp ustası, olay yerinde hayatını kaybetti - Haberler

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Metrelerce yükseklikten ok gibi yere çakılan kalıp ustası, olay yerinde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen 58 yaşındaki kalıp ustası feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler şahsın cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı.

Kayseri'nin Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Kümeevler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Osman K. (58), iskeleden aşağı düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Metrelerce yükseklikten ok gibi yere çakılan kalıp ustası olay yerinde hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Osman K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Osman K.'nın mesai arkadaşları üzüntü içerisinde çalışmaları izledi.

Metrelerce yükseklikten ok gibi yere çakılan kalıp ustası olay yerinde hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İncelemelerin ardından Osman K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Avrupa’da bu yaştaki insanlar emekliliğin tadını çıkartıyor ülke ülke geziyor ama Türkiye’de ise 2500 TL maaş ile gelde geçin

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