Haberler

Samsun'da Okul İnşaatından 650 Bin Liralık Kablo Çalan Kalıp Ustası Gözaltına Alındı

Samsun'da Okul İnşaatından 650 Bin Liralık Kablo Çalan Kalıp Ustası Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden Canik Fen Lisesi inşaatında kalıp ustası olarak çalışan R.Ö. (33), yaklaşık 650 bin lira değerindeki elektrik kablolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin gece saatlerinde güvenlik kamerasının yönünü değiştirerek kabloları çaldığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö. hakkında soruşturma sürüyor.

Samsun'da bir kalıp ustası, çalıştığı okul inşaatından yaklaşık 650 bin lira değerinde elektrik kablosunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Teknepınar Mahallesi'nde yapımı devam eden Canik Fen Lisesi inşaatında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Yaklaşık 650 bin lira değerindeki elektrik kablolarının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, okul inşaatında kalıp ustası olarak çalışan R.Ö. (33) gözaltına alındı.

Polisin yaptığı incelemede, şüphelinin gece saatlerinde okul inşaatındaki güvenlik kamerasının yönünü değiştirerek elektrik kablolarını çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Hande Yener 'Hayalimdi' diyerek ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardı

Hande Yener "Hayalimdi" diyerek ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardı
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı