Samsun'da Okul İnşaatından 650 Bin Liralık Kablo Çalan Kalıp Ustası Gözaltına Alındı
Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden Canik Fen Lisesi inşaatında kalıp ustası olarak çalışan R.Ö. (33), yaklaşık 650 bin lira değerindeki elektrik kablolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin gece saatlerinde güvenlik kamerasının yönünü değiştirerek kabloları çaldığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö. hakkında soruşturma sürüyor.
Samsun'da bir kalıp ustası, çalıştığı okul inşaatından yaklaşık 650 bin lira değerinde elektrik kablosunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Teknepınar Mahallesi'nde yapımı devam eden Canik Fen Lisesi inşaatında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Yaklaşık 650 bin lira değerindeki elektrik kablolarının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, okul inşaatında kalıp ustası olarak çalışan R.Ö. (33) gözaltına alındı.
Polisin yaptığı incelemede, şüphelinin gece saatlerinde okul inşaatındaki güvenlik kamerasının yönünü değiştirerek elektrik kablolarını çaldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.