Kızını ikna edemeyen baba benzin içip kendini yaktı

Denizli'nin Kale ilçesinde pazar yerindeki kalabalığın gözü önünde kendini yakan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra vefat etti.

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü Kale ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İlçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, bir süredir ailevi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Halil Seliz (42), mahallede kurulan semt pazarında alışveriş yapan kalabalığın gözü önünde üzerine benzin döktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BENZİNİN BİR KISMINI İÇTİ, KALANI ÜZERİNE DÖKTÜ

Evden kaçan kızının geri getirilmesini isteyen Halil Seliz'i polis ekipleri ikna edemeyince eşi bölgeye çağrıldı. Eşinin ve polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmayan Halil Seliz, kızın eve geri dönmek istemediğini iletmesi üzerine bir kısmını içtiği ve üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Seliz, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Halil Seliz, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Halil Seliz'in cenazesinin cuma namazı sonrasında mahalle camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kale Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.