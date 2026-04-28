Kaldırımda yürüyen yayanın otomobilin altında kaldığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Eskişehir'de kaldırımda geri geri hareket eden otomobilin yayaya çarpıp üzerinden geçtiği anlara dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Mustafa D.A. idaresindeki 34 NAT 309 plakalı otomobil geri geri giderken kaldırımdaki Şöhret Ş. isimli 55 yaşındaki kadına çarpıp üzerinden geçmiş, yaralı ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kazaya dair, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasının kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde aracın geri geri geldiği ve kaldırımda yürüyen kadına çarpıp altına aldığı görülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı