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Adana'da Yürürken Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da Yürürken Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaldırımda yürüyen Baran Ö., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ateş açan şüpheli kaçarken, Baran Ö. ayağından ve bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Ö. kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği tespit edilemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli tabanca ile Baran Ö.'ye ateş açıp kaçtı.

Ayağından ve bacağından vurulan Baran Ö. kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Baran Ö.'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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