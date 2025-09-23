Haberler

Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış
Haber Videosu

Giresun'da inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma sırasında bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaldırımda yaralı haldeki görüntüleri de ortaya çıkan müteahhidin kendisini bıçaklayan şahsa sattığı evi başkalarına da sattığı ve parasını geri vermediği iddia edildi.

Giresun'da inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu, kaldırımda alacak meselesi nedeniyle tartıştığı T.C.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaralı halde yerde yattığı görüntüler de ortaya çıkan Kuloğlu'nun yanında bekleyen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu ve T.C.B. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.C.B., bıçakla Kuloğlu'na saldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kuloğlu, vücuduna ve boğazına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kuloğlu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

AYNI EVİ BAŞKALARINA SATMIŞ

Kuloğlu'nun kendisini bıçaklayan şahsa sattığı evi, başkalarına da sattığı ve parasını geri vermediği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Dev otel zinciri iflas etti! 'Kapalıyız' yazısını gören müşteriler şoke oldu

Dev otel zinciri iflas etti! Kapıdaki yazıyı görenler şoke oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıerdckm6262:

çok önceden haketmiş ölmeyi

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamOsmanli:

Eğer doğruysa, ölümü hak etmiş!

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Bu adama ceza verilmesin

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDenizci:

Giresun lu dedin mi iş yapmadan önce bir saat düşüneceksin başına her şey gelebilir

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Hükümet topraktan satışı yasakladı ne halt yemeye ucuza ev kaptım diye gayrıresmi para verirsiniz

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel, 6 yıl önce Fenerbahçe'ye ''Alın'' dediği oyuncuyu açıkladı

6 yıl önce Fenerbahçe'ye ''Alın'' dediği oyuncuyu açıkladı
Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı

Erdoğan'dan ABD gündemine bomba gibi düşen FETÖ mesajı
AK Partili belediye başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

Gözaltına alınan AK Partili belediye başkanı hakkında karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.