Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış
Giresun'da inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma sırasında bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaldırımda yaralı haldeki görüntüleri de ortaya çıkan müteahhidin kendisini bıçaklayan şahsa sattığı evi başkalarına da sattığı ve parasını geri vermediği iddia edildi.
Giresun'da inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu, kaldırımda alacak meselesi nedeniyle tartıştığı T.C.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaralı halde yerde yattığı görüntüler de ortaya çıkan Kuloğlu'nun yanında bekleyen şüpheli gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu ve T.C.B. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.C.B., bıçakla Kuloğlu'na saldırdı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kuloğlu, vücuduna ve boğazına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kuloğlu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
AYNI EVİ BAŞKALARINA SATMIŞ
Kuloğlu'nun kendisini bıçaklayan şahsa sattığı evi, başkalarına da sattığı ve parasını geri vermediği iddia edildi.