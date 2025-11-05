Haberler

Kaldırıma Çıkan Sürücüye 2.309 TL Ceza: Kız Kaçırma İddiası

Kaldırıma Çıkan Sürücüye 2.309 TL Ceza: Kız Kaçırma İddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de trafikten kaçmak için kaldırıma çıkan sürücüye 2.309 TL ceza kesildi. Sürücünün kız kaçırma meselesi nedeniyle birilerinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerleyen sürücüye toplamda 2 bin 309 TL para cezası kesildi. Sürücünün kız kaçırma meselesi nedeniyle birilerinden kaçmaya çalıştığı için kaldırıma çıktığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafikte beklemek istemeyen bir sürücü kaldırıma çıkarak ilerlemiş, kaldırımdan geçen yayaların canını tehlikeye atmıştı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda kimlik bilgileri öğrenilen S.S. isimli sürücüye toplamda 2 bin 309 TL para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.

Öte yandan şahsın kız kaçırma meselesi nedeniyle birilerinden kaçmaya çalıştığı için kaldırıma çıktığı öğrenildi. Kaldırıma çıkınca aracının ağır hasar alarak bir kaç sokak aşağıda kullanılamaz hale geldiği ve kullanılan aracın bir özel güvenlik şirketine ait iş aracı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.