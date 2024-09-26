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Kalaşnikoflu Saldırı Sonucu Rahmi Yılmaz Hayatını Kaybetti

Kalaşnikoflu Saldırı Sonucu Rahmi Yılmaz Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Zile ilçesinde 18 Eylül'de yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Rahmi Yılmaz, 9 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan E.A. tutuklandı.

Tokat'ta Kalaşnikoflu saldırıya uğrayan Rahmi Yılmaz, 9 gün sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 18 Eylül tarihinde Zile ilçesine bağlı Kislik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rahmi Yılmaz, besicilik yaptığı ahırına gitmek için aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre E.A. isimli saldırgan, çalılıklar arasından çıkarak otomatik tüfekle ile Rahmi Yılmaz'a ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Yılmaz, Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alındı. 9 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Rahmi Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.A ise olaydan bir gün sonra yakalanıp çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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