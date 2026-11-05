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Kahramanmaraş Türkoğlu'nda iki tır hemzemin geçitte çarpıştı, birine yük treni çarptı

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Kahramanmaraş Türkoğlu'nda iki tır hemzemin geçitte çarpıştı, birine yük treni çarptı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda iki tır hemzemin geçitte çarpıştı, birine yük treni çarptı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Minehüyük Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte iki tır çarpıştı; ardından tırlardan birine yük treni çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte çarpışan tırlardan birine tren çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün gece saatlerinde Türkoğlu ilçesi Minehüyük Mahallesi demiryolu kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki tır hemzemin geçitte çarpıştı. Çarpma sonrası tırlardan birine demiryolunda seyreden yük treni çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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