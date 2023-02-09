Kahramanmaraş'tan bir güzel haber daha, bir kadın sağ kurtarıldı Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesinde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında kalan 60 yaşlarındaki bir kadın sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'tan bir güzel haber daha, bir kadın sağ kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesinde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında kalan 60 yaşlarındaki bir kadın sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremde Afşin ilçesi de bir çok yapı çöktü. İlçede çöken 4 katlı bir binada AFAD koordinesinde çalışma yürüten ekipler ses aldı. Vatandaşların desteğiyle ekipler tarafından yapılan çalışmada 60 yaşlarındaki bir kadına ulaşıldı. Yoğun mesai sonrasında ekipler kadını enkazdan sağ olarak çıkartmayı başardı.

Kurtarılan kadın hastaneye sevk edildi.