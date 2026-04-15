Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri belli oldu

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrencilerine siper oldu.

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Okul saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

Öğrencilerine siper oldu

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti. Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K, S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.

Yaralıların ildeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
