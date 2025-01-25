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Kahramanmaraş'taki İşçi Konteynerinde Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş'taki İşçi Konteynerinde Yangın Söndürüldü
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Diğer konteynerlere sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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