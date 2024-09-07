Kahramanmaraş'taki Deprem Osmaniye'de Hissedildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi. Depremin etkisi bölgede vatandaşlar arasında korkuya yol açtı ve bazı binalarda hafif sarsıntılar meydana geldi. Yetkililer, anında yapılan değerlendirmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Kahramanmaraş'taki deprem Osmaniye'de de hissedildi
OSMANİYE Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Osmaniye'de de hissedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa