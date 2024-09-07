Kahramanmaraş'taki 5 Büyüklüğündeki Deprem Gaziantep'te Hissedildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te de hissedildi. Depremin etkileri, çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar arasında panik yaşandı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi. Ancak yetkililer, deprem sonrasında vatandaşların dikkatli olmalarını ve önlem almalarını öneriyor.
Kahramanmaraş'taki deprem Gaziantep'te de hissedildi
GAZİANTEP Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa