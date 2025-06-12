Kahramanmaraş'ta Zeytinlikte Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki zeytinlik bahçesinde çıkan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta zeytinlik bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi'ndeki zeytinlik bahçesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa